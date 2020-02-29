موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الأهلي وصن داونز تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز تذاع مباراة الأهلي وصن داونز بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة بتعليق علي محمد علي. يدخل الأهلى لقاء الليلة باحثاً عن رد الدين لصن داونز الذى أقصاه من دورى الأبطال فى الموسم الماضى من نفس المرحلة وبعد هزيمة تاريخية فى جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة والفوز فى مصر بهدف نظيف. لصن داونز الذى أقصاه من دورى الأبطال فى الموسم الماضى من نفس المرحلة وبعد هزيمة تاريخية فى جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة والفوز فى مصر بهدف نظيف. ويبحث الأهلى عن تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الليلة قبل الذهاب إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء الإياب السبت المقبل.. ويتسلح الأهلى بجماهيره الداعمة والتى تحضر بقوة لاستاد القاهرة بجانب الأداء الرائع الذى يقدمه الفريق فى بطولة الدورى المحلى.

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