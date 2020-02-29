موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي... والقنوات الناقلة

يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره إتحاد جدة مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل فريق اتحاد جدة الجولة العشرين هو يحتل المركز الثالث عشر برصيد ١٩

نقطة، في حين ياتي نادي الشباب في المركز الثامن برصيد ٢٨ نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب :

تقام مباراة الشباب ضد فريق اتحاد جدة في تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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٩:٤٠ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب :

تذاع مباراة الشباب واتحاد جدة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق فارس عوض.

الجدير بالذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين، في الدور الأول من منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهت بفوز اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.