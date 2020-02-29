موعد مباراة الاتفاق وأبها في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد مساء اليوم السبت مواجهة فريق الاتفاق أمام نظيره أبها، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل نادي الاتفاق الجولة العشرين هو يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٢٣ نقطة،

في حين ياتي نادي أبها فى المركز العاشر برصيد ٢٤ نقطة.

موعد مباراة الاتفاق وأبها :

تنطلق مباراة الاتفاق ضد فريق أبها في تمام الساعة ٥:٢٠ بتوقيت مصر، ٦:٢٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٢٠

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بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق وأبها :

تذاع مباراة الأتفاق وأبها بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق جعفر الصليح.

الجدير بالذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين، في الدور الأول من منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز أبها بهدف دون رد.