يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز yalla kora بث مباشر ماتش الأهلي وصن داونز اليوم كورة ستار يوتيوب

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام فريق صن داونز، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.
والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي، والمراقب الأمني أندي كوامي من ليبريا.
وحضر الاجتماع مندوبو نادي صن داونز، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي أحمد أمجوي من تنزانيا، ومنسق اللقاء خالد لمكشر من تونس، ومراقب الحكام سيلستين من راوندا،
وشهد الاجتماع الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.
وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما
ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السادسة مساء غد السبت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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