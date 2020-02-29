تعرف على الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب أهلي جدة الجديد

أعلن نادي الأهلي السعودي، صباح اليوم السبت، عن تعيين الصربي فلادان ميلويفيتش مدير فني للفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس.
وتعاقدت إدارة نادي أهلى جدة مع ميلويفيتش مقابل مليون يورو كمقدم بالإضافة إلى راتب شهري حتى نهاية الموسم يبلغ 1.7 مليون يورو.
وتستعرض بوابة الوفد السيرة الذاتية للصربي فلادان ميلويفيتش مدرب اهلي جدة الجديد :
تولي ميلويفيتش صاحب ال ٤٩ عاما قيادة عدة فرق أبرزها ريد ستار الصربيوأومونيا نيقوسيا القبرصي وكذلك بانيونيوس اليوناني.
كما تولى مهمة تدريب فريق النجم الأحمر الصربي، لعب مع الفريق في 149 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 107 مباراة وتعادل في 24 وخسر 18 وأحرز لاعبو الفريق 328 هدفاً واستقبلوا 127 هدفاً.
نجح ميلويفيتش في قيادة فريق النجم الأحمر الصربي للتتويج ببطولة الدورى موسم ٢٠١٨ -٢٠١٩، والتاهل معه إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما نجح بالفوز بالكأس صربيا مع فريق تشوكاريتشكي.
وكانت إدارة نادى أهلى جدة اقالت السويسري كريستيان جروس من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام الوحدة بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يستعد نادى أهلى جدة لمواجهة نظيره فريق الفيحاء يوم الجمعة ٦ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢١ من الدوري السعودي.
ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.
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