بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة واتفورد فريق ليفربول في أهم مباريات اليوم السبت 29-2-2020 لحساب الأسبوع الـ28، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “خليل البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيكارج رود”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفير”.

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلاً على فريق واتفورد في ملعب “فيكارج رود”، بمدينة واتفورد، ضمن منافسات الجولة 28 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيسعى ليفربول الفريق الضيف، إلى تحقيق الفوز الـ19 على التوالي، من أجل الإقتراب اكثر من حسم لقب الدوري الغائب خزائنه منذ أكثر من 30 عامًا.

ويغرد الريدز في الصدارة برصيد 79 نقطة من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 26 مباراة، وتعادل مرة وحيدة هذا الموسم مع فريق “مانشستر يونايتد“، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وسجل 64 هدفًا، وأستقبلت شباكه 17 هدف فقط كأقوى دفاع في المسابقة.

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على الجانب الآخر سيسعى واتفورد الفريق المضيف، إلى محاولة الهروب من مناطق الهبوط، وإلحاق الهزيمة الأولى بليفربول هذا الموسم.

ويقبع الزنابير في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث جمع 24 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الفريق، فقد حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 وتكبد الهزيمة في 13 مناسبة.

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ليفربول – واتفورد

???? ملعب فيكارج رود (واتفورد – إنجلترا)

????الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة الـ28)

⌚ لم تبدأ بعد..(الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش)