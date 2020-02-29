رياضة | نجم صن داونز يتوعد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم صن داونز يتوعد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف أوبا مانيسا نجم صن داونز الجنوب إفريقي بصعوبة مباراة الأهلي على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا

وأكد مانيسا أن فريق مستعد للتعامل مع جمهور الأهلي المتعصب مشيرًا إلى أن الأجواء في القاهرة مخيفة للغاية.

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وقال مانيسا في تصريحات صحفية: "يجب أن نلعب بذكاء من أجل الفوز فقط وإذا لم ننجح في ذلك فسيكون التعادل كافيًا لأن الأهلي يعرف جيدًا أنه من الصعب على الفرق الفوز على ملعبنا لوكاس موريبي والدليل أننا لم نخسر عليه منذ فترات طويلة في دوري أبطال أفريقيا".

أضاف: "لدينا الخبرة في التعامل مع الأهلي وجمهوره المتعصب من أجل تحقيق الفوز في استاد القاهرة ونعلم جيدًا أن الهدف خارج الأرض في منتهى الأهمية لنا".