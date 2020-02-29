رياضة | "بوجبا" يزف خبر سار لمانشستر يونايتد قبل مواجهات مارس النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوجبا" يزف خبر سار لمانشستر يونايتد قبل مواجهات مارس النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي من العودة مجددا إلى فريقه، بعد غيابه الذي دام لفترة طويلة بسبب الإصابة.

_موعد عودة بوجبا لمانشستر يونايتد

وأكدت تقارير صحفية اليوم السبت على أن بول بوجبا، سوف يعود إلى تدريبات "الشياطين الحمر"، خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه إذا كانت الحالة البدنية لبوجبا جيدة، سيتم اختيار اللاعب ضمن كتيبة المدرب أولي جونار سولسكاير في ديربي مانشستر.

كما كسفت عن موعد مشاركتة مع اليونايتد في المباريات خلال أسبوعين، وبالتحديد في موقعة توتنهام بمنافسات الدوري الإنجليزي.

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ولم يشارك بوجبا في أي مباراة هذا العام 2020، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين.

_ مواجهات نارية لما نشستر يونايتد في شهر مارس

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون غدا الاحد ضمن مواجهات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلتقي ما مانشستر سيتي في ديربي" مانشستر" الشهير الأسبوع المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ 29.

وفي الجولة الـ30 يعودة اليونايتد لمواجهة توتنهام يوم 15 من مارس المقبل، ويختتم مارس بمواجهة شيلفد يونايتد يوم 22.