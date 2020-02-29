رياضة | خالد الغندور يهاجم كهربا لصالح نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يهاجم كهربا لصالح نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ردًا على انتقاده بسبب تصريحه السابق أن أشرف بن شرقي هو صفقة القرن لنادي الزمالك.

وقال الغندور عبر برنامج "زملكاوي"، المذاع عبر فضائية "الزمالك": "أشرف بن شرقي أد كهربا 18 ألف مرة مش واحد ألف بس.. كهربا طلب الرحيل وجاء بن شرقي ليعوض غيابه وهو لاعب أمهر وأقوى منه".

وأشار إلى أنه يتمنى فوز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن