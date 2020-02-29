رياضة | مورينيو يحلم بهاري كين

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أبدى جوزيه مورينين المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي أمله في عودة المهاجم هاري كين إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي بعدة مباريات.

ويعاني كين من الإصابة والجراحة التي خضع لها في مطلع يناير الماضي.

ولكن مورينيو قال إن "اللاعب يسير في عملية التعافي بشكل أسرع قليلا مما كان محدداً".

وأشار مورينيو إلى أنه لا يعرف متى يعود كين وسون ولكنه يتمنى عودتهما ومشاركتهما في المباريات قبل نهاية الموسم.