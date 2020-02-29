رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي في اللقاء الذي يقام بينهما في الساعة السادسة مساء ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن