رياضة | عاجل .. برشلونة يحسم بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. برشلونة يحسم بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق برشلونة الإسباني إلى حسم صفقته الجديدة، لتعويض غياب المهاجم الأورجواني لويس سواريز الذي لحقته الإصابة مطلع شهر فبراير الماضي وتأكد غيابه عن الفريق الكالتوني حتى نهاية الموسم.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن الاسم الأبرز في ميركاتو برشلونة هو لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الذي يهتم ليونيل ميسي بالحصول على خدماته، وتم بدء محادثات رسمية حول الصفقة بالفعل.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن هناك خيارًا آخر في ميركاتو برشلونة هو تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 60 مليون يورو فقط.

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كما أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، المنضم حديثًا لبرشلونة، هو رهان الوقت الحاضر، بينما تبحث الإدارة الرياضية في النادي عن رهان للمستقبل في الميركاتو الصيفي.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة لا يمانع في دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو، كما أن هناك أندية أخرى مستعدة لذلك، بسبب حالة التألق التي يعيشها لاوتارو، وإحرازه 16 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة خلال 30 مباراة.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني يستعد للموقعة المنتظرة أمام ريال مدريد، في "كلاسيكو الأرض" الذي يجمعهما غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الممتاز لـ"ليجا".