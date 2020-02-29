رياضة | لاعب نيجيري يحرج برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب نيجيري يحرج برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النيجيري فيكتور أوسيمين نجم ليل الفرنسي فكرة الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسباني مؤكدًا أنه يفضل البقاء مع فريقه الحالي.

يمكن أن لا تسُر كلمات صاحب 21 عاماً ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وذلك بعدما ذكر أنهما يرغبان في التعاقد معه في الصيف على خلفية المستويات المميزة التي يقدمها مع ليل هذا الموسم.

قال أوسيمين لإذاعة مونتي كارلو الفرنسية: "عندما وقعت عقدي، أوضح المسؤولون التنفيذيون أنهم يريدون أن أبقى لفترة من الوقت".

Advertisements

وأضاف: "شخصياً أنا أحب المدينة هنا، الناس طيبون ومرافق النادي رائعة، ليل ناد كبير في فرنسا، وأريد أن أبقى بالطبع، أنا مدين كثيراً لهذا النادي".

واختتم: "رئيس ليل جيرارد لوبيز إذا أراد بقائي سأفعل ذلك، وإذا كان الأمر متروكاً لي سأبقى أيضاً".