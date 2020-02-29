رياضة | عقوبة جديدة على كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة جديدة على كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تجميد محمود عبد المنعم كهربا حتى نهاية الموسم الحالي بسبب أحداث مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

Advertisements

وضاق مسئولو الأهلي من إصرار كهربا على التركيز خارج الملعب وإشعال الفتنة مع جماهير الزمالك مما تسبب في ضياع اللقب من القلعة الحمراء.

واستبعد رينيه فايلر مدرب الأهلي كهربا من قائمة مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية من بطولة أبطال إفريقيا.