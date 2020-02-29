رياضة | عقوبة جديدة على كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة جديدة على كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تجميد محمود عبد المنعم كهربا حتى نهاية الموسم الحالي بسبب أحداث مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.
وضاق مسئولو الأهلي من إصرار كهربا على التركيز خارج الملعب وإشعال الفتنة مع جماهير الزمالك مما تسبب في ضياع اللقب من القلعة الحمراء.
واستبعد رينيه فايلر مدرب الأهلي كهربا من قائمة مواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية من بطولة أبطال إفريقيا.