رياضة | تاريخ مباريات الأهلي ضد صن داونز وأندية جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مباريات الأهلي ضد صن داونز وأندية جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل صن داونز ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر، مساء اليوم 29 فبراير الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية للبطولة القارية.

ويدخل الأهلي المباراة وسط جماهيره، أملًا في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل الارتياح بمباراة العودة.

وإلتقى الفريقين بنفس الدور الموسم الماضي، وحقق صن داونز تأهلًا على حساب الأهلي بعدما فاز بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

وواجه الأهلي صن داونز في ست مواجهات، بينما كان هناك عدد من مواجهات الأهلي ضد الأندية الجنوب إفريقية، في مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء.

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حيث التقى الأهلي مع فرق جنوب إفريقيا في 21 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية.

الفوز كان حليف الأهلي في تسع مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلي ست مباريات.

التقى الأهلي سبع فرق من جنوب إفريقيا هي: صن داونز «ست مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا ٢٧ مرة، بينما استقبلت شباكه ٢٢ هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد أربعة أهداف.

يعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا في مواجهات الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا بعدما سجل وجوده في ١٤ مباراة.