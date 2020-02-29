شكرا لقرائتكم 7 مصريين ينجحون فى التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للغسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح 7 لاعبين مصريين في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير الجارى وحتى الخامس من مارس المقبل.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وجاءت نتائج الرجال المصريين في الدور التمهيدي الثاني للبطولة كالتالي:

فوز علي فرج على منافسه ليو أو لاعب هونج كونج بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-3, 11-5.

فوز عمر مسعد على منافسه الفرنسي جريجور جوليتير بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 7-11, 11-7, 11-6.

خسارة فارس الدسوقي أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 11-6.

فوز يوسف سليمان على مروان الشوربجي بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 6-11, 11-5.

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فوز كريم عبد الجواد على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-7.

خسارة زاهد سالم أمام الإنجليزي أدريان والر بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-7, 11-8.

خسارة محمد أبو الغار أمام الألماني سايمون روزنر بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 8-11, 11-4, 11-9, 11-8.

فوز مازن هشام على المكسيكي سيزار سالازار بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 12-10.

فوز محمد الشوربجي على منافسه داريال سيلبي بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-8.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020