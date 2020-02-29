الأهلي يقرر تجميد «كهربا» لأجل غير مسمى

أصدر النادي الأهلي قراراً بتجميد اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إنه تم صدور قرار بتجميد كهربا ليصبح خارج حسابات الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشأن تجميد كهربا تم اتخاذه في اليوم التالي لمباراة السوبر ضد الزمالك التي أقيمت في أبوظبي، قبل أن تتخذ لجنة الانضباط قراراً بإيقاف اللاعب فيما بعد.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد أصدرت قراراً بإيقاف كهربا حتى نهاية الموسم الجاري، واتهمته بالتسبب في أحداث ما بعد قمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في السادسة مساءاً على ستاد القاهرة، في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، عن قائمة مبدئية مكونة من 20 لاعباً التي سيخوض بها مباراة صن داونز، على أن يستبعد منهم اثنين من القائمة النهائية.

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وسيغيب عن القائمة بجوار كهربا كل من حسام عاشور ومحمود وحيد، وشريف إكرامي للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: محمود متولي- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- علي معلول- أحمد فتحي- محمد هاني

في الوسط: وليد سليمان- حسين الشحات- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد الشيخ- جيرالدو

في الهجوم: مروان محسن- أليو بادجي- جونيور أجايي