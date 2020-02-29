"مروان محسن مهاجماً".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي. ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وصنداونز في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن.



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