رياضة | ضربة الـ4 أسابيع لمانشستر سيتي

واضطر المدافع الفرنسي لمغادرة ملعب اللقاء بعد إصابته في العضلات المأبضية.

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لابورت سيغيب لمدة 3 أو 4 أسابيع وبهذا لن يتواجد في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأحد المقبل وأيضا في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة الإياب أمام ريال مدريد في 17 مارس.