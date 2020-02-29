رياضة | ضربة الـ4 أسابيع لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة الـ4 أسابيع لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يغيب إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع عن الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في ملعب سانتياجو برنابيو، خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
واضطر المدافع الفرنسي لمغادرة ملعب اللقاء بعد إصابته في العضلات المأبضية.
أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لابورت سيغيب لمدة 3 أو 4 أسابيع وبهذا لن يتواجد في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأحد المقبل وأيضا في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة الإياب أمام ريال مدريد في 17 مارس.
وسيضطر المدرب الإسباني للاعتماد على جون ستونز، الذي بالكاد يشارك مع الفريق، أو الاعتماد مجدداً على فرناندينيو بجانب نيكولاس أوتاميندي.