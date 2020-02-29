عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 6 لاعبين بنادي سباهان أصفهان الإيراني بفيروس كورونا

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن إصابة 6 لاعبين من صفوف فريق سباهان أصفهان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.



وقالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن وكالة مهر الإيرانية الرسمية التى أفادت تعرض 6 لاعبين من النادى الإيرانى للإصابة بالفيروس الخطير الذى يهدد العديد من الدول.

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كان الاتحاد الاسيوى لكرة القدم، قد أعلن تأجيل مباراتى الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلى السعودى مع الشرطة العراقى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، خوفا من فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير فى قارة آسيا بالأشهر الأخيرة.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوى لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلى السعودى مع الشرطة العراقى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، كما قرر الاتحاد الآسيوى تأجيل مباراة النصر السعودى مع ساباهان الإيرانى، والتعاون السعودى مع بيروزى الإيرانى للسبب ذاته.

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن المباريات الدولية في مارس المقبل ستكون تحت التهديد بسبب فيروس كورونا، لكنه يتمنى ألا تتأثر بطولة أوروبا أو دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وقال: "لا أستبعد أي شيء في الوقت الحالي أتمنى ألا نسلك أبدا هذا الاتجاه وسيكون من الصعب إيقاف منافسات بشكل عالمي لأن الوضع مختلف في كل دولة".