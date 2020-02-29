شكرا لقرائتكم اليوم.. المؤتمر الصحفى لمباراة المصرى ونهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام اليوم السبت الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفى الخاص بمباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد السويس الجديد في حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة ، واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

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بعيداً عما سبق ، أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري ، قائمة لاعبيه المختارة للانتظام فى المعسكر المغلق الذى بدأ عصر أمس الجمعة، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى وضمت قائمة المصرى 22 لاعبًا هم:أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن على، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، محمود وادى، أوستين أموتو.

خرج بهاء مجدي لاعب المصري البورسعيدي، من حسابات مدربه طارق العشري في مواجهة نهضة بركان المغربي بعد فشل محاولات تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة بجانب الحارس أحمد مسعود الذي يغيب أيضا للإصابة.