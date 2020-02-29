شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبحث عن حارس مرمى بناء على رغبة جوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز وبالتشاور مع سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش مجهوداته للبحث عن حارس مرمى مميز قبل فتح باب القيد الصيفى تمهيداً للتعاقد معه لتدعيم حراسة مرمى الفريق في ظل الصعود والهبوط الذى يشهده مستوى الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا مرمى الفريق الأصفر ، حيث شارك كل منهما في مباريات عديدة هذا الموسم شهدت تباين كبير في مستواهم الأمر الذى دفع لجنة التعاقدات بالنادى في التفكير في التعاقد مع حارس مرمى مميز نظراً لأهمية هذا المركز وتأثيره الكبير على نتائج الإسماعيلى .

في سياق مختلف ، وافق مجلس إدارة الإسماعيلى على طلب الغينيى بيكيتى سيلفا جناح الفريق بالحصول على إجازة قصيرة للتوجه الى بلاده مراعاة لظروف اللاعب بعد تعرض والده لأزمة صحية ، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب الدولى فى تدريبات الفريق خلال يومين من الأن بعد الاطمئنان على صحة والده.

ويستعد الدراويش لمواجهة الجونة يوم 9 مارس المقبل لحساب جولة الــ18 بمسابقة الدورى الممتاز.

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ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.