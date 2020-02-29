شكرا لقرائتكم كارتيرون يعيد ترتيب حراس الزمالك بسبب جنش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد الفرنسى كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ، ترتيب حراسة مرمى بالفريق ، بتواجد محمود جنش فى منافسة مع محمد أبو جبل، خلال المرحلة المقبلة، مع تراجع محمد عواد فى ترتيب الحراس، حيث سيكون هناك دور للحارس الصاعد محمد صبحى، فى حال سماح الأمور فى مسابقة الدورى الممتاز بذلك، بالتوازى مع إعادة جنش لدائرة المشاركة، خاصة أن كارتيرون يسعى لتجهيز حارسه الشاب للتواجد مع المنتخب الأولمبى فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حتى يكون فى دائرة المشاركة بشكل أساسى لدعم الفراعنة، ولكن ستكون الأفضلية لجنش مع الحارس الأساسى أبو جبل فى المشاركة بالإضافة إلى محمد صبحى ومحمد عواد.

واستعد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام الترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتي اقيمت بإستاد القاهرة والتي فاز بها الفريق بثلاث أهداف مقابل هدف .

ودخل جنش في قائمة المباراة التي تضم 18 لاعبا، لأول مرة بعد خضوعه لعملية وتر أكيلس نظرا لإصابته بقطع فى الوتر أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى الذى كان يخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى 2019، ليغيب بعدها عن فريقه لخضوعه لتدريبات التأهيل.

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جاء ظهور جنش في قائمة الفريق بعد غياب 270 يوما ، حيث كان الظهور الأخير له مع الفريق الأبيض بمباراة حرس الحدود بالجولة الثلاثون من بطولة الدورى ، والتى أقيمت يونيو الماضى .

وتأتى عودة جنش لقائمة الزمالك ، لتكون فرصة جديدة للاعب الى العودة و التألق من جديد في المستطيل الأخضر، و حراسة عرين الفريق الأبيض، خاصة وان الحارس لديه القدرة في الزود عن مرماه في المواقف الصعبة للفريق، وكذلك المباريات الحاسمة .

شارك محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك خلال 92 مباراة، بواقع 59 مباراة فى الدورى الممتاز، و14 فى الكونفدرالية و11 مباراة بكأس مصر و7 فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، فيما تلقى 6 إنذارات وحصل على الطرد فى مباراتين، وتلقت شباكه 61 هدفًا