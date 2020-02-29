شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع خطة إسقاط زاناكو في زامبيا بالكونفدرالية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع اليوم السبت الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز خطة اسقاط زاناكو الزامبى حيث يخوض الفريق السماوى مرانه الرئيسى اليوم على ملعب المباراة التي تقام في الثالثة عصر غداً الأحد باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية في نسختها السابعة عشرة ، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة 8 مارس على ستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.

وأعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة لاعبيه التى توجهت لزامبيا لمواجهة زاناكو، والتى ضمت 23 لاعبًا هم..حراسة المرمى: أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور ، خط الدفاع: محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون .

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا ، خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

من جانبه، أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، صعوبة مواجهة زاناكو، وأنها ستكون مواجهة غاية فى القوة، خاصة أن الفريق الزامبى يمتلك عناصرا قوية ذات خبرات كبيرة فى بطولات أفريقيا.

Advertisements

وشدد سعيد على أن بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا فى كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القارى، وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانيات هائلة.

وشدد هانى سعيد على أنه مع خوض الفريق المباراة الأولى فى زامبيا يجب أن يتعامل اللاعبون والجهاز الفنى ويستغلون خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من الخارج تسهل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب فى القاهرة، مع التأكيد على أنه فى حال وصل بيراميدز لنصف النهائى سيكون فى مواجهة صعبة، كذلك مع المتأهل من أنيمبا وحوريا الغيني.

على الجانب الأخر ، أعلنت إدارة نادي زاناكو الزامبي تعلن عن دخول جميع الجماهير بالمجان في إستاد " الأبطال الوطني " بمدينة لوساكا في مباراتهم ضد نادي ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عدداً من الصور لرحلة سفر الفريق