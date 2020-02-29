رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل نهاية الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل نهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى ريال مدريد والمعار من باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع جول العالمي عن منصة باريس يونايتد الناطقة بالفرنسية أن ريال مدريد لا يحرص على التوقيع بصورةٍ دائمة ونهائية مع أريولا عقب نهاية فترة إعارة الحارس الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا داخل صفوف سنتياجو برنابيو.



وأشار الموقع العالمي أريولا انضم إلى ريال مدريد في الموسم الماضي من باريس سان جيرمان بموجب إعارة تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

Advertisements



وذكر الموقع العالمي أن أريولا شارك مع ريال مدريد حتى الآن في 12 مباراة في مختلف المسابقات واستقبل خلالها 12 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.



وأكد الموقع العالمي لا يرغب أريولا في الاستمرار كخيار بديل، حيث يرغب أن يصبح الحارس الأساسي في نادٍ جديد ينتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة مع صعوبة تحقيق رغبته باللعب والمشاركة المُنتظمة في كلا من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسبب تواجد كلا من البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كايلور نافاس.



وكشف الموقع العالمي استعداد ريال مدريد لإمكانية رحيل أريولا في ظل نية القائمين على أعمال مكاتب الملكي في الاعتماد والتعويل على الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين.



وذكر الموقع العالمي أن لونين البالغ من العمر 21 عامًا يتواجد حاليا كلاعبٍ معار في نادي ريال أوفييدو الناشط بدوره في دوري الدرجة الثانية الإسباني وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعبٍ مع فريقه في شهر يناير الماضي على الرغم من حقيقة انضمامه إلى النادي الواقع بالشمال الغربي الإسباني في فترو الانتقالات الشتوية الماضية.