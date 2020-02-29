رياضة | مفاجأة ليفربول مهدد بضياع حلمه في حصد البيرميرليج لهذا السبب



أصبح فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مهددين بضياع حلم الريدز في حصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البيرميرليج" بعد غياب دام ثلاثين عاما عم خزائن الفريق.

كورونا يهدد حلم ليفربول Advertisements وكانت السلطات البريطانية قد أشارت اليوم الجمعة إلى ارتفاع عدد حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 17 شخص وهوا ما يبعث بجرس إنذار شديد إلى جميع فرق الدوري الإنجليزي وأولهم متصدر المسابقة ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بعد خوض 27 مباراة في البريميرليج، بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، ويتبقى له 4 مباريات فقط لحسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا.

تقارير صحفية تتحدث عن خطورة كورونا على البيرميرليج ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، نقلته ايضًا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة، فإن فريق ليفربول مهدد بضياع حلمه بالتتويج بلقب النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، بسبب إحتمالية عدم استكمال مباريات البطولة بسبب مكافحة فيروس كورونا الذي ضرب البلاد.

وأشارت الصحيفة في تقريرها :" يمكن اعتبار الموسم الكروي بأكمله لاغيًا وباطلًا إذا أمرت الحكومة البريطانية بإلغاء الأحداث الرياضية لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا ".