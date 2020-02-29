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رياضة | ليفربول يخطط لخطف هدف بايرن ميونخ

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يخطط لخطف هدف بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 29/فبراير/2020 - 05:57 ص

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ليفربول ضد بايرن ميونخ

ليفربول ضد بايرن ميونخ

عبدالقادر عرابي

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط للإنقضاض على نجم الوسط الألماني الدولي الشاب "كاي هافريتز" نجم فريق باير ليفركوزن الألماني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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ووفقاً لما رود عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إدارة الريدز ترصد مبلغ 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الدولي الألماني، والذي يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم.

وسيجد ليفربول منافسة من الثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وبخاصة الأخير الذي يرصد ضم اللاعب عوضاً عن البرازيلي فيليبي كوتينيو، والتي قررت إدارة الفريق البافاري عدم تفعيل بند شراء عقده من فريقه السابق .

ويحتاج ليفربول لصانع ألعاب منذ فترة بعيدة، منذ رحيل كوتينيو نحو برشلونة الإسباني، والذي ترك فراغاً كبيراً في خط وسط ليفربول.

كما يريد ليفربول تجيد دماء خط وسطه، في ظل تقدم الثنائي جيمس ميلنر وجورجينيو فينالدوم في السن، ورحيل آدم لالانا بنهاية الموسم، وكثرة إصابات الغيني نابي كيتا.

وتألق هافريتز هذا الموسم في فريق ليفركوزن، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، وقاد الفريق للتأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي أمس، حيث سيواجه رينجرز الإسكتلندي.

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