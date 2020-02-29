اخبار الرياضه

رياضة | مفاجأة.. ليفربول يصدم قطبي إسبانيا بشأن فان دايك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يصدم قطبي إسبانيا بشأن فان دايك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 29/فبراير/2020 - 05:47 ص

448%247cview

Advertisements

فان دايك

فان دايك

محمد الدمتناوي

Advertisements
377%247cview

Advertisements



كشفت تقارير صحفي بريطاني، عن موقف ليفربول من إنتقال مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى وبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير خلال الأيام الماضية، قد ربطت انتقال فان دائم إلى أحد قطبي إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول ينوي تجديد عقد فان دايك خلال الصيف المقبل، وجعله المدافع الأغلى راتباً في العالم.

وتابعت الصحيفة، أن راتب فان دايك مع ليفربول يبلغ 120 ألف إسترليني أسبوعياً، منذ انتقاله من ساوثهامبتون إلى ليفربول بمبلغ 75 مليون جنية إسترليني

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا