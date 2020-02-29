رياضة | مفاجأة.. ليفربول يصدم قطبي إسبانيا بشأن فان دايك







كشفت تقارير صحفي بريطاني، عن موقف ليفربول من إنتقال مدافع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير خلال الأيام الماضية، قد ربطت انتقال فان دائم إلى أحد قطبي إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول ينوي تجديد عقد فان دايك خلال الصيف المقبل، وجعله المدافع الأغلى راتباً في العالم.