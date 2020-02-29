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رياضة | مفاجأة.. نيمار يقترب من البقاء في سان جيرمان

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يقترب من البقاء في سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 29/فبراير/2020 - 05:25 ص

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نيمار دا سيلفا

نيمار دا سيلفا

محمد الدمتناوي

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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن موقف فريق باريس سان جيرمان في تجديد عقد لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي تحدثت عن عدم إستمرار نيمار مع باريس سان جيرمان بسبب راتب اللاعب.

وبحسب موقع "لو 10 الفرنسي"، فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يخطط لعقد جلسة مع نيمار لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع، رغبة ليوناردو زادت في تجديد عقد نيمار، بعد تصريحات وراكيتيتش ثنائي ، تربط رغبه نيمار في العودة للفريق الكتالوني.

يذكر أن عقد نيمار الحالي مع باريس ينتهي في صيف 2022

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