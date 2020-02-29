رياضة | أرقام هالاند مع بروسيا دورتموند

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تمكن النرويجي الشاب إيرلنج هالاند نجم بروسيا دورتموند من تسجيل الأهداف مع فريقه الجديد بروسيا دورتموند، حيث سجل الهدف الثاني لفريق أمام فيردر بريمن في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

ويمتلك هالاند 9 أهداف في الدوري الألماني منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، حيث شارك في 6 مباريات حتى الآن.



وأكدت شبكة أوبتا للإحصائيات أن النجم النرويجي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 9 أهداف في أول 6 مباريات.



وخاض هالاند حتى الآ 8 مباريات مع بروسيا دورتموند وسجل 12 هدفًا في مختلف البطولات حيث سجل في مرمى باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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وعلى الصعيد الأوروبي، حقق هالاند نجم بروسيا دورتموند 3 أرقام قياسية غير مسبوقة وذلك بعد نجاحه في تسجيل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في أول ظهور له مع أسود الفيستيفاليا.



وحقق بروسيا دورتموند فوزا ثمينًا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في افتتاح منافسات مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل أسود الفيستفاليا.



وكشفت شبكة أوبتا للإحصاءات أن هالاند البالغ من العمر 19 عامًا أصبح أول نجم في تاريخ بروسيا دورتموند يسجل في ظهوره الأول في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.



ووصل هالاند بذلك إلى هدفه العاشر منذ انضمامه إلى بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بالإضافة إلى صناعة هدف آخر على الرغم من مشاركته في 7 مباريات فقط في كافة البطولات وهو ما لم يفعله أي لاعب في تاريخ الدوري الألماني.



كما أصبح هالاند ثاني لاعب تحت سن ال20 عامًا يسجل مع فريقين مختلفين على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.