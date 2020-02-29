عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب كورونا.. مهاجم توتنهام يخضع للحجر الصحي

السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

من المقرر أن يقضي سون هيونج - مين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، بعض الوقت بعيدا عن الفريق بمجرد عودته من كوريا الجنوبية، حيث خضع لجراحة، وهذا كإجراء احترازي على صلة بتفشي فيروس كورونا المستجد.



الأسبوع الماضي وفي سول، خضع سون لجراحة بعد كسر ذراعه، وسيعود إلى إنجلترا "قريبا جدا"، بحسب ما قال المدير الفني لتوتنهام جوزيه مورينو.

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وأضاف المدير الفني البرتغالي "سوف يضطر إلى اتباع بعض لوائح السلامة".

وأوضح مورينيو أنه يأمل أن يعود سون إلى الفريق "في بعض المباريات" بنهاية هذا الموسم.

وسجلت كوريا الجنوبية، السبت، 594 إصابة جديدة بالفيروس، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وأشار البيان أيضا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.