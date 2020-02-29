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سوسييداد يتجاوز بلد الوليد ويخطف الثالث مؤقتاً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ريال سوسييداد المركز الثالث مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد 1-صفر يوم الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من لكرة القدم.

وسجل الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60. وهو الفوز الثالث على التوالي لريال سوسييداد والثالث عشر هذا الموسم ورفع رصيده إلى 43 نقطة فارتقى إلى المركز الثالث بفارق الاهداف أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية اللذين يلعبان يوم الأحد، الأول أمام مضيفه إسبانيول، والثاني أمام ضيفه أوساسونا.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما تعرض لخسارته التاسعة هذا الموسم.

وتستكمل المرحلة يوم السبت بلقاءات إيبار مع ليفانتي، وفالنسيا مع ريال بيتيس، وليغانيس مع ألافيس، وغرناطة مع سلتا فيغو. ويلعب يوم الأحد أيضا أتلتيك بلباو مع فياريال، وريال مايوركا مع خيتافي، وريال مدريد مع .

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