شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وصن داونز اليوم 29 / 2 / 2020 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم نظيره صن داونز ببطولة أفريقيا وهي المباراة التى خطفت أهتمام الجميع في الشارع الكروي بسبب ربغة الاهلي في الثأر من بطل جنوب أفريقيا الذي فاز على الاهلي بخماسية نظيفة في النسخة الماضية ، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن هذه المباراة:

1_موعد وملعب مباراة الاهلي وصن داونز

يلتقي الاهلي مع صن داونز مساء اليوم السبت 29 / 2 / 2020 وبالتحديد في تمام السادسة مساء على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

2_حكم مباراة الاهلي وصن داونز

يُدير مباراة الاهلي وصن داونز الكونغولي نجامبو ندالا

3_30 ألف مشجع في مباراة الاهلي وصن داونز

تقام مواجهة الأهلي وصن داونز في حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 الف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يفكر في الثأر من بطل جنوب افريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما إكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة بمصر ، كما يرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

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ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013 .

4_رمضان صبحي يواصل الغياب عن الاهلي

أستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافي قبل العودة من جديد للمشاركة في مباريات فريقه، في الوقت الذي يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة في صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.

5_ماذا قال مدرب صن داونز قبل مواجهة الاهلي؟

تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق عن أزمة الغيابات التي تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلي معلقاً :"لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكنني سأضع خطة. مناسبة لمواجهة الأهلي "، ويواجه فريق صن داونز الأهلي بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، في حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة في الفخذ.

وأوضح مويسمانى أنه قد يعتمد على موتيجكا ماديشا لحل أزمة الظهير الأيمن وأوضح قائلا: " نيكولوس لوكهوبيني لن اعتمد عليه أمام الأهلي لأنه لا يزال شابًا ويفتقد إلى الخبرة المطلوبة لمثل هذه المباريات، في الوقت الذ الذي لجأ موسيماني للحرب النفسية من خلال التأكيد المبالغ فيه على قوة الأهلي بعدما أكد أنه لا يوجد فريق في العالم حقق ما نجح فيه الأهلي هذا الموسم معلقاً :"الأهلي تفوق على برشلونة رقمياً بالتأكيد خماسية بريتوريا لن تتكرر"