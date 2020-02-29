شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يحذر لاعبى المصرى من موهبة نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أهمية حسم مواجهة نهضة بركان المغربى لصالحهم والمقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد السويس الجديد في حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة ، وخلال الجلسة حذر العشرى مدافعيه من خطورة حمدى لشعير لاعب نهضة بركان .

ويعد حمدي لشعير هو أهم لاعب بالفريق المغربى حيث سجل خمسة أهداف في 10 مباريات ، وشهدت المباراة الأخيرة لنهضة بركان تعادل سلبى مع سريع وادي زم، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المغربي ليرتفع رصيد نادي نهضة بركان إلى النقطة 32 نقطة بالمركز الثاني بترتيب الدوري المغربي، خلف المتصدر الوداد بفارق نقطة وحيدة ليفشل في الانقضاض على صدارة المسابقة.

ويشار إلى أن تشكيلة فريق نهضة بركان عرفت عودة الحارس زهير لعروبي والعربي الناجي، بعد تعافيهما بشكل تام من الإصابة.

ويحاول العشرى غلق منطقة المناورات والمساحات أمام نهضة بركان المغربى عن طريق الإعتماد على الهجمات المرتدة و العرضيات من الجانبين لخطف هدف سريع فى بداية اللقاء لإرباك حسابات الفريق الضيف مع الإحتفاظ بالتركيز الدفاعى والذى قام المدير الفنى بمعالجته خلال فترة المعسكر بعد الأخطاء الدفاعية الكثيرة التى شاهدها المدير الفنى من خلال بعض الشرائط والتى كلفت الفريق الخسارة فى العديد من المباريات سواء بالدورى أو الكأس أو فى الكونفيدرالية .

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