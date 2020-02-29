قائمة الأهلي للقاء صن داونز اليوم السبت بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمةالتي سيدخل بها لقاء اليوم السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقي، على ستاد القاهرة ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجائت قائمة الأحمر كالتالي:

في حراسة المرمى: وعلي لطفي، محمد الشناوي، ومصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمود متولي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي،.

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في خط الوسط: عمرو السولية، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، وحسين الشحات، ومحمد مجدي “أفشة”، أليو ديانج، وأحمد الشيخ، وجيرالدو. ‎

في خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.

فيما استمر غياب رمضان صبحي، والمدافع الأيسر محمود وحيد للاصابة، بينما استقر فايلر على استبعاد كلا محمود عبد المنعم “كهربا”، وحارس المرمى شريف إكرامي، وحسام عاشور، وكذلك صالح جمعة لأسباب فنية.