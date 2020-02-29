جدول مباريات اليوم السبت 29-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت الموافق 29-2-202، استكمال مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهتي الأهلي وصن داونز في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، والوداد والنجم الساحلي في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويخوض 10 فرق مبارياتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن مباريات الجولة الـ28، وأبرز مبارتين هما، إستضافة بورنموث نظيره تشيلسي وتنطلق المباراة الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

والثانية مواجهة ليفربول متصدر جدول الترتيب مع نظيره واتفورد في ختام مباريات السبت الكروي، على ملعب الأخير، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى إسبانيا وبالتحديد إلى ملعب “ميستايا”، الذي يحتضن مواجهة فالنسيا وريال بيتيس في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، بالإضافة إلى 3 مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، سنتعرف عليهم في الجدول.

وتبدأ أولى مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي بإستضافة “لاتسيو” فريق “بولونيا” على ملعب “الأولمبيكو”، في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، بعدها مباشر تنطلق صافرة بداية لقاء “فيورنتينا” و”أودينيزي”، على ملعب الأول بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، وختام مباريات اليوم في إيطاليا بمباراة نابولي وتورينو.

وفي ألمانيا يلعب بايرن ميونخ امام هوفنهايم، ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره فرايبورج، وتبدأ المبارتين في نفس التوقيت الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 29-2-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة – دور ربع النهائي

الأهلي – مصر – ماميلودي صن داونز – جنوب إفريقيا. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

الوداد الرياضي – المغرب – النجم الساحلي – تونس . الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

برايتون – كريستال بالاس. الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

نيوكاسل يونايتد – بيرنلي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 8.

وست هام – ساوثهامتون. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 13.

بورنموث – تشيلسي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

واتفورد – ليفربول. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

إيبار – ليفانتي. الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

فالنسيا – ريال بيتيس. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

ليجانيس – ديبورتيفو ألافيس. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

غرناطة – سيلتا فيغو. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

لاتسيو – بولونيا. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

أودينيزي – فيورنتينا. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

نابولي – تورينو. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

بوروسيا دورتموند – فرايبورج. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

ماينز 05 – بادربورن. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس بوندسيليجا 5.

أوجسبورج – بوروسيا مونشنغلادباخ. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس ماكس 8.

هوفنهايم – بايرن ميونيخ. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

كولن – شالكه 04. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

باريس سان جيرمان – ديجون. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

موناكو – ستاد ريمس. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

مونبلييه – ستراسبورج. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 8.

تولوز – رين. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

ستاد بريست 29 – أنجيه.الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 10.

أميان – ميتز. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 9.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ20

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الفتح – الوحدة. الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

الاتفاق – أبها. الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

الاتحاد – الشباب. الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

مباريات الدوري الهولندي والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

أدو دين هاج – هيراكليس الميلو. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة فوكس سبورتس NL 2.

في في في فينلو – فورتانا سيتارد. الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش. قناة فوكس سبورتس 3NL.

بى اى سى زفوله – فيتيسه أرنهيم. الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

تفينتي أنشخيده – أس سي هيرينفين. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة فوكس سبورتس NL 2.

مباريات الدوري البلجيكي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

واسلاند بيفيرين – أندرلخت. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

زولت وارجم – كورتراييك. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

يوبين – روايال موسكرون. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة الكأس 4.

رويال انتويرب – أوستند. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأرجنتيني والقنوات الناقلة – الجولة الـ22

كولون – بوكا جونيورز. الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش. قناة أرينا سبورت اتش دي.

جيمناسيا لابلاتا – اتلتيكو توكومان. الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.

ريفر بليت – ديفينسا خوستيكا. الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش. قناة فوتبول 3.

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

قونيا سبور – قاسم باشا. الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

طرابزون سبور – تشايكور ريزا سبور. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

أنطاليا سبور – فنربخشة. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والقنوات الناقلة – الجولة الـ36

هال سيتي – ليدز يونايتد. الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 12EN.

بلاكبيرن روفرز – سوانزي سيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

كارديف سيتي – برينتفورد. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

فولهام – بريستون نورث ايند. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

هيديرسفيلد تاون – تشارلتون أثلتيك. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

لوتن تاون – ستوك سيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ميلوول – بريستول سيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

كوينز بارك رينجرز – برمنغهام سيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ريدينج – بارنسلي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

شيفيلد وينزداي – ديربي كاونتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

وست بروميتش ألبيون – ويجان أثليتيك. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ30

هويسكا – ايكستريمادورا. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

بونفيرادينا – سبورتينغ خيخون. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

قادش – ألميريا. الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

الباسيتي – رايو فاليكانو. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

راسينغ سانتاندير – ريال سرقسطة. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة – مجموعة الشرق

دي سي يونايتد – كولورادو رابيدز. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

امباكت مونتريال – نيو انجلاند ريفولوشن. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

هيوستن دينامو – لوس أنجلوس جالاكسي. الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.

سان خوسيه إيرثكويكس – تورونتو. الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.

أورلاندو ستي – ريال سالت ليك. الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

دالاس – فيلادلفيا يونيون. الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ18

مولودية وجدة – الدفاع الحسني الجديدي. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.قناة المغربية لايف.

مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة – الجولة الـ20

جمعية عين مليلة – شباب أهلي برج بوعريريج. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وفاق رياضي سطيف – نصر حسين داي. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

شبيبة الساورة – إتحاد الجزائر. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

إتحاد بلعباس – إتحاد بسكرة. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

نادي مولودية الجزائر – مولودية وهران. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

شباب رياضي بلوزداد – شبيبة القبائل. الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

النادي الرياضي القسنطيني – نجم مقرة. الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة – الجولة الـ16

الخور – قطر. الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش.قناة الكأس 1.

مباريات الدوري العماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ21

العروبة – عمان. الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش.

النصر – بهلاء. الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش.

السيب – الرستاق. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

ظفار – صحار. الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البحريني والقنوات الناقلة – الجولة الـ9