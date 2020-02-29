رياضة | أشرف بن شرقي.. رجل المناسبات الكبري وقائد ثورة الزمالك (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف بن شرقي.. رجل المناسبات الكبري وقائد ثورة الزمالك (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المغربي أشرف بن شرقي تألقه مع الزمالك بالموسم الحالي، بعدما قاد الفريق الأبيض لتحقيق انتصارًا ثمينًا على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



الترجي التونسي تقدم بالهدف الأول في شباك الزمالك عن طريق عبد الرؤوف بن غيث بالدقيقة 27، وتعادل محمد أوناجم للفريق الأبيض بالدقيقة 31، ونجح أشرف بن شرقي في احراز الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 72، قبل أن يحصل على ركلة جزاء سجل منها محمود علاء الهدف الثالث بالدقيقة 94 من زمن المباراة.

ونجح بن شرقي في قيادة فريقه الزمالك قبل أسبوعين للتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بعدما سجل هدفين وقاد الفريق للفوز بنتيجة 3 /1، كما ساهم مع زملائه في تتويج الفريق بكأس السوبر المصري على حساب فريق الأهلي بالفوز بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، ليؤكد أنه من أنجح صفقات الفريق بالموسم الحالي.

ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الزمالك؟ خاض المغربي أشرف بن شرقي 26 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل 13 هدفا، وصنع 6 أهداف أخري.

شارك "بن شرقي" مع الزمالك في 11 مباراة بالدوري الممتاز بواقع 715 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد وصنع 4 أهداف، بينما خاض 4 مباريات بكأس مصر بواقع 390 دقيقة لعب، وسجل 4 أهداف فقط.

خاض اللاعب المغربي 9 مباريات إفريقية مع الزمالك (8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – مباراة بكأس السوبر الإفريقي) سجل 8 أهداف وصنع هدف، كما شارك في مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 180 دقيقة لعب، صنع هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

بن شرقي.. رجل المناسبات الكبري: Advertisements نجد أشرف بن شرقي حاضرًا دائمًا في المباريات الكبري مع الزمالك، حيث سجل عدد من الأهداف الحاسمة خلال المباريات الهامة للفريق الأبيض في مختلف البطولات وساهم في حصد فريقه لعدد من الألقاب منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء قادمًا من الهلال السعودي صيف 2019.

من المواجهات الكبري للزمالك والتي شهدت على تألق "بن شرقي" مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز العام الماضي حيث سجل هدفين وقاد فريقه للفوز 3-0 والتتويج باللقب، كما سجل ثنائية في شباك أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات الإفريقي.

كما سجل هدفين وقاد الزمالك للفوز على الترجي 3 – 1 في نهائي السوبر الإفريقي والتتويج بكأس البطول، وعاد وسجل هدفا ايضا في فوز فريقه على بطل تونس 3-1 في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل لنصف نهائي البطولة.

الهداف الأجنبي التاريخي للزمالك: أصبح أشرف بن شرقي الهداف الأجنبي التاريخي للزمالك بعد هدفه في شباك الترجي التونسي، بالتساوي مع البوركينابي عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وسجل بن شرقي أهدافه الثمانية في 9 مباريات فقط مع الزمالك، بينما جاءت أهداف عبد الله سيسيه في 13 مباراة مع الفريق.