شكرا لقرائتكم نادى مصر يبدأ استعداده اليوم للدور الثانى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدا اليوم السبت ، فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال معسكر مغلق بأحد فنادق السادس من أكتوبر يستمر حتى يوم الخميس المقبل يتخلله ٤ مباريات وديًا استعدادًا للدور الثانى من الدوري .

خسر فريق نادى مصر بقيادة مديره الفني خالد جلال من نظيره إنبى وديا الخميس ٢/١ في إطار الإستعداد لإنطلاق الدور الثانى بعدما تعادل الثلاثاء أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

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ويخوض فريق مصر تدريباته على فترتين صباحا ومساء، حيث فرض الجهاز الفنى تطبيق اليوم الكامل على اللاعبين، للاستعداد للدور الثانى، ونجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.