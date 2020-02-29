شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يثأر من الشارقة في دوري عمالقة السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ثأر فريق شباب الأهلي من خسارته أمام الشارقة بالفوز عليه 93-87 في إياب الدور التمهيدي بدوري السلة، ليلحق به ويحتل معه الصدارة برصيد 31 نقطة ويظل الصراع قائماً على صدارة الأدوار التمهيدية.
وكانت خسارة الملك الشرقاوي على يد مضيفه شباب الأهلي حامل اللقب هي الأولى له في المسابقة التي تدخل منافساتها مرحلة الحسم هذه الأيام.
وشهدت الجولة السابعة من إياب الدور التمهيدي أيضاً فوزاً عريضاً للنصر على جاره الوصل 123-80، في مباراه أكد العميد من خلالها مزاحمته بقوة على الصدارة، كما شهدت الجولة فوز بني ياس على العين «81-63»، والبطائح على الجزيرة «87-65»، والظفرة على الوحدة «79-58».
وبنتائج الجولة، فرض شباب الأهلي نفسه شريكاً على القمة مع الشارقة برصيد 31 نقطة، فيما منح فارق المواجهات المباشرة بين الفريقين المركز الأول لشاب الأهلي والمركز الثاني للشارقة، وجاء النصر ثالثاً 29 نقطة، والبطائح رابعاً 26 نقطة، والوصل خامساً برصيد 24 نقطة، وبني ياس سابعاً، والظفرة ثامناً، والوحدة تاسعاً، والعين عاشراً.
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