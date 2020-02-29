مرتضى منصور يعلن شطب عضوية رئيس اتحاد الكرة في الزمالك.. ويؤكد: صنع مذبحة للاعبي القمة.. ولن تخصم نقطة واحدة من رصيدنا

في خطوة جديدة من التصعيد بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك شطب الجنايني من عضوية النادي.

وأعلن مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك شطب العضوية العاملة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب التصرف بشكل مسيء للنادي على حد وصفه. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية: "اتخذنا قرار بشطب عضوية عمرو الجنايني العاملة في نادي الزمالك."

وتابع: "اللائحة واضحة في هذا الأمر وتمنح مجلس الإدارة الحق في شطب عضوية أي فرد بالجمعية العمومية يسيء لنادي الزمالك."

وأضاف: "الزمالك لم يخطئ في حق اتحاد الكرة، كما أنني لم اتجاوز ضد محمد فضل ليتم إيقافي وكل ما حدث أنني سردت الأسباب المنطقية لتأجيل القمة."

وحدث خلاف في الفترة الأخيرة بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب رفض الأول خوض لقاء الأهلي في الدوري الممتاز.

وهاجم رئيس نادي الزمالك أعضاء اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، قد وقعت عقوبات صارمة ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر، ومنها إيقاف مرتضي منصور لـ3 مباريات.

Advertisements

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "اللجنة الخماسية صنعت مذبحة للاعبي الأهلي والزمالك بالعقوبات التي تم إصدارها".

وأكمل: "هذه بلطجة ولا يوجه بند في اللائحة ينص على هذا الكلام، ومجلس إدارة الأهلي بالإضافة إلى الزمالك يرفضان هذه العقوبات". حسبما نشر موقع "بطولات".

وأردف: "ما دور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة، أثناء وجودكما في الإمارات، مجرد (المنظرة)".

وتابع موجهًا حديثه للجنة الخماسية: "سترحلوا بسبب الإساءة للأهلي والزمالك ومصر، ونحن في حالة فوضى منذ أسبوع، وحققنا كافة أهدافنا في فبراير".

وواصل: "ما رأي الجنايني في العنصرية التي تعرض لها شيكابالا خلال مباراة السوبر؟، ولماذا لا تكتب هذا الكلام وأنت كنت في الملعب وقمت بمواساة وليد سليمان لاعب الأهلي".

وأكمل: "شاهدنا اليوم لاعبي الزمالك حتى آخر دقيقة، سجلوا أهدافًا، وهذا بسبب إراحتهم لمدة 8 أيام، لأنهم ليسوا آلات".

وواصل: "كان هدفي الحفاظ على لاعبي فريقي والأهلي، والفوز على الترجي التونسي في مصر بنتيجة جيدة". حسبما نشر موقع "بطولات".

واختتم عن أزمة مباراة قمة الدوري أمام الأهلي: "لن يتم خصم نقطة واحدة من الزمالك، وهذا مخالف للائحة اتحاد الكرة".