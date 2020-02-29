مصر تواجه توجو 26 و29 مارس المقبل في تصفيات أمم أفريقيا.. وحقيقة تخفيف اتحاد الكرة عقوبات «كهربا وإمام»

تلقي اتحاد الكرة خطابًا رسمًيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يؤكد خلاله تحديد يومي 26 و29 مارس المقبل، لإقامة مباراتي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وستكون مباراة الذهاب والمقرر أن تستضيفها مصر 26 مارس المقبل، على أن تكون مباراة الإياب في عاصمة توجو 29 مارس المقبل. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو مرتين، خلال شهر مارس المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد التعادل في أول جولتين أمام كينيا وجزر القمر.

يذكر أن اتحاد الكرة خاطب الجهات الأمنية من أجل حضور 50 ألف متفرج لمباراة توجو، من أجل توفير دافع قوي لللاعبين للتألق وحصد أول 3 نقاط بمشوار التصفيات بعد التعثر أمام كينيا وجزر القمر.



والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، خلال حضورهما مباراة الزمالك والترجي، والتي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على استعدادات المنتخب خلال الفترة القادمة، خلال لقائه مع المدير الفني، وذلك في حضور اعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

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وفي سياق متصل، كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن الأيام المقبلة، وتحديداً بعد نظر تظلم الأهلى والزمالك، سيتم تخفيف العقوبات التى تم اتخاذها ضد بعض لاعبى الأهلى والزمالك عقب مباراة السوبر التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، والتى شهدت أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين اللاعبين ترتبت عليها قرارات من لجنة الانضباط بإيقاف أكثر من لاعب بالفريقين منهم محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الأهلى، وإمام عاشور، لاعب الزمالك، حتى نهاية الموسم، وإيقاف محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض، لمدة 8 مباريات.

وقال مصدر داخل الجبلاية: «وارد جداً تخفيف عقوبة الإيقاف لنهاية الموسم، لاحتواء غضب مسئولى الناديين، وفقاً للتظلم المقرر أن تنظره لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجى خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هدف العقوبات الردع وضمان عدم تكرارها وليس ذبح اللاعبين». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

من ناحية أخرى، تسابق اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الزمن من أجل تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدورى مع انطلاق منافسات الدور الثانى المحدد لها التاسع من مارس المقبل، لا سيما أن تلك المباريات ستكون حاسمة سواء فى تحديد مراكز المقدمة أو حسم الفرق الهابطة لدورى المظاليم.



واصطدمت اللجنة ببعض المعوقات أبرزها عدم تجهيز كل الملاعب لتطبيق تقنية الفيديو، وهو ما يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص، ومن ثم كشف مصدر داخل الجبلاية لـ«الوطن» أنه حال فشل ظهور تقنية الفيديو بداية من منافسات الدور الثانى للمسابقة ستظهر التقنية بداية من مباريات كأس مصر المتبقية هذا الموسم.

فى شأن آخر، دارت مناقشات بين سارة ساليمونى، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، التى وجدت فى القاهرة الأيام الماضية على رأس وفد الاتحاد الدولى لمتابعة أعمال اللجنة الخماسية، خلال جلستها مع أعضاء اللجنة، حول مقعد النائب فى اتحاد الكرة، بحيث يكون عن طريق الانتخاب، خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية المقرر إجراؤها عقب انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوليو المقبل.

وتضمنت المناقشات عدم وضع شرط ممارسة اللعبة للمرشحين على منصب رئيس اتحاد كرة القدم، بحيث تكون شروط الترشح متاحة للجميع بغض النظر عن ممارسته للعبة كرة القدم من قبل أو لا، باعتبار أن الفكر الإدارى لا يشترط ممارسة اللعبة، فضلاً عن وجود أعضاء بالانتخاب ممن مارسوا اللعبة مما يحقق التوازن بالمجلس، ومن المنتظر اعتماد كل هذه التوصيات خلال أقرب جمعية عمومية يعقدها اتحاد الكرة.