الأهلي يستبعد رمضان صبحي وكهربا وأخرون من مواجهة صن داونز

قرر المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر استبعاد 8 لاعبين من قائمة الفريق الخاصة بلقاء غدًا السبت والذي سيخوضه أمام ضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة بتمام الساعة السادسة مساءا، حيث استبعد كلا من سعد الدين سمير، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي بسبب إصابتهم وعدم جاهزيتهم الفنية بعد، وكذلك كلا من محمود وحيد، ومحمود عبد المنعم “كهربا”، وشريف إكرامي و وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.

وقد أنهي الفريق الأحمر كافة استعداداته للقاء صن داونز المقررة على ملعب استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.