شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المدير الإدارى للمصرى يطير للمغرب للتنسيق للبعثة قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير اليوم السبت محمود جابر المدير الادارى للمصرى البورسعيدى للمغرب ليقوم بانهاء ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب لملاقاة نهضة بركان المغربى فى لقاء العودة بالدور ربع النهائى للكونفدرالية والمقرر لها 8 مارس المقبل ، و، أثنى مسئولو نهضة بركان على الاستقبال الجيد الذى قام به مسئولو المصرى تجاههم فور وصولهم لمطار القاهرة وتقديم الورود مع توفير كافة سبل الراحة للبعثة بالكامل مؤكدين أن الأمر سيقابل بالمثل فى المغرب فى لقاء العودة فى إطار أواصر الصداقة التى تجمع الأندية المصرية بالأندية المغربية .

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة نهضة بركان بذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية والمقرر لها التاسعة مساء الاحد على ستاد السويس الجديد فى حضور 1000 مشجع .

واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

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وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.