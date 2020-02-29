شكرا لقرائتكم خبر عن "تدوم الضحكة".. فرحة صبى جامع الكرات حديث الزمالكاوية على السوشيال ميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطع صبى جامع كرات زمالكاوى، أن يتمالك نفسه من الفرحة بعفويته بعد احتساب ضربة الجزاء للهدف الثالث لنادى الزمالك ، الذى فاز على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع.

قال كريم عصام، عبر موقع تويتر:" حب الزمالك مش محتاج فوز او بطولات.. احنا بنتولد بيهجامع الكرات متوقع يكون مواليد ٢٠٠٧ او اصغر يعني عاصر فترة الزمالك السيئة وماشافش بطولات كتيرة لكن لسه بيشجع وبيشجه بقلب عشت يابني ودامت الضحكة".





وكتب ماجد :" فعلا كرة القدم لعبة عواطف بالدرجة الأولى .. فرحة جامع الكرات بعد إعلان الحكم ركلة جزاء لمصلحة الزمالك في الدقيقة ٩٣ من لقاء الفريق مع الترجي في دور ال٨ لدوري أبطال أفريقيا ... الصورة تكاد تنطق من السعادة"، وعلق آخر:" فرحة الولد جامع الكرات بالبنالتي حاجة زمالكاوية جدا".

Advertisements

فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ، ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .

من جانب أخر، أكد أمير مرتضى فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”، أن الزمالك سيسافر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 من مارس المقبل، حتى يكون مُستعدًا لخوض مباراة العودة التى ستقام على ستاد رادس بتونس.