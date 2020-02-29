شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف كرر شيكابالا استفزازه لجماهير الأهلى فى لقاء الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك استفزازه لجمهور الأهلي عقب الفوز الذي حققه الفاريق الأبيض على حساب الترجي، بالمباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستشهد حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة البيضاء.

ولعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: مصطفى محمد.

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اقترب فريق الزمالك خطوات إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3 - 1 يوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة. بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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الترجي بادر بالتسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة 27 ، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 72 سجل بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان في تونس في السادس من مارس المقبل، في مباراة الإياب.حقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التي ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

الزمالك سبق وفاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقي التي جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطري، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه.