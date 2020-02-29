شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للأهلي الساعة 11 مساء بعد غد ، الأحد، للسفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أفريقيا ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا ثمانية ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج في السابعة و10 دقائق من صباح يوم الأثنين على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الساسة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء العودة سيُقام فى بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

إدارة الأهلى تراجعت عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز فى بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، حيث يسافر الفريق إلى جوهانسبرج فى اليوم التالى لمباراة الذهاب بين الفريقين.

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مسئولو الأهلى كانوا يفكرون فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.

رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلي، تحدث عن مباراة صن داونز، قائلاً إنها مباراة صعبة ومهمة، ولكن لاعبى الأهلى مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضي، لأن الماضى والمباريات السابقة ليست فى حساباته، وأضاف قائلا: «أى لاعب لا يشارك من الطبيعى أن يكون حزينًا، ولكنى أفضل دائمًا الاعتماد على اللاعب الملتزم، الذى يعود لحسابات الجهاز الفنى سريعًا مهما غاب، تقديرًا لمستواه والتزامه».