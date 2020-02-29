شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله جمهور الترجي وسبب انفعال مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة دوت مصر مجموعة من المشاهد المثيرة في لقاء الزمالك والترجي الذى انتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من ضمن المشاهدة التي رصدتها عدسة دوت مصر كان انفعال مرتضى منصور رئيس النادي على جماهير الزمالك بسبب هتافاتهم المستفزة لفريق الترجي.

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كما تقدم المشاهد أحداث الشغب التي حدثت اثناء وبعد المباراة واعتداء مدرب الترجي على حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة.

واقترب فريق الزمالك خطوات إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3 - 1 يوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة. بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الترجي بادر بالتسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة 27 ، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 72 سجل بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان في تونس في السادس من مارس المقبل، في مباراة الإياب.