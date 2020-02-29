شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات المصريين من شوارع المحروسة.. محمد صلاح فى إعلان جديد لحملة 100 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو من دعوات المصريين في شوارع المحروسة، ضمن حملة 100 مليون، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق صلاح في نهاية مقطع الفيديو بتعليق صوتي "الناس دي هما اهلي وهما قوتى ومصدر ابداعي".

وعلى سياق آخر، استعرضت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزى بمختلف مواقع السوشيال ميديا، منذ قليل أهداف نجم الفريق المصري محمد صلاح، في شباك نادى واتفورد الإنجليزي، قبل ساعات من لقائهما المقرر له غداً السبت فى الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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وفى سياق متصل، أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الثلاثي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري لن يمكنهم اللحاق بمباراة الفريق ضد واتفورد، وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "كل اللاعبين حالتهم تتحسن بشكل ملحوظ. هندرسون بات باستطاعته الركض من جديد، وميلنر أيضًا يركض بصورة طبيعية ويقوم بأمور إضافية. بالطبع لن يتواجد أي منهم معنا في مواجهة الغد، ولكن ربما يلحق ميلنر بمباراة الكأس يوم الثلاثاء".

وتعرض هندرسون للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي، بينما تغيب جيمس ميلنر عن مباراة الريدز ضد وست هام يوم الإثنين الماضي بسبب إصابة عضلية، في حين لم يلعب شيردان شاكيري أية مباراة مع ليفربول منذ منتصف يناير نتيجة إصابة في الساق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويحتاج للفوز في 4 مباريات لحسم اللقب للمرة الاولى منذ عام 1990، ويأتي واتفورد في المركز قبل الأخير بـ24 نقطة.