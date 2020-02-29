شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 29 / 2 / 2020 في ستاد القاهرة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت 29 / 2 / 2020 وبالتحديد في تمام السادسة مساء على ملعب القاهرة "أستناد الرعب"، نظيره صن داونز الجنوب افريقي، في المواجهة المقامة بينهما في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا ، ويُدير لقاء الليلة الكونغولي نجامبو ندالا، وتقام مواجهة الأهلي وصن داونز في حضور 30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 الف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يفكر في الثأر من بطل جنوب افريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما إكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة بمصر ، كما يرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013 ، وأستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافي قبل العودة من جديد للمشاركة في مباريات فريقه، في الوقت الذي يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة في صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة، حيث وصل الفريق للقاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلي الصعبة، وأدى صن داونز تدريبات على مدار 3 أيام في القاهرة، في الوقت الذي تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق عن أزمة الغيابات التي تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلي معلقاً :"لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكنني سأضع خطة. مناسبة لمواجهة الأهلي "، ويواجه فريق صن داونز الأهلي بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، في حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة في الفخذ.

وأوضح مويسمانى أنه قد يعتمد على موتيجكا ماديشا لحل أزمة الظهير الأيمن وأوضح قائلا: " نيكولوس لوكهوبيني لن اعتمد عليه أمام الأهلي لأنه لا يزال شابًا ويفتقد إلى الخبرة المطلوبة لمثل هذه المباريات، في الوقت الذ الذي لجأ موسيماني للحرب النفسية من خلال التأكيد المبالغ فيه على قوة الأهلي بعدما أكد أنه لا يوجد فريق في العالم حقق ما نجح فيه الأهلي هذا الموسم معلقاً :"الأهلي تفوق على برشلونة رقمياً بالتأكيد خماسية بريتوريا لن تتكرر"