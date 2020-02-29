شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتي" تشكر جماهير الزمالك بعد الظهور المشرف في مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت شركة تذكرتي الشكر لجماهير نادي الزمالك، بعد ظهورها بشكل حضاري في مواجهة الترجي التونسي ،التي اقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور 30 الف مشجع، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وأكدت شركة تذكرتي أن ظهور الجماهير بهذا الشكل ساهم في تحقيق الزمالك لفوز كبير قبل مواجهة العودة المقرر اقامتها في تونس يوم الجمعة المقبل.

من جانبه وجه منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي التهنئه لمجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ،والمجهودات التي يقوم بها ، وادارته التنفيذية وجهازه الفني والإداري ولاعبيه وجماهيره بعد الفوز العريض، متمنيا نجاح بطل مصر في التأهل للدور التالي بعد انتهاء مباراة العودة.

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فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3.

ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .